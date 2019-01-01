В четверг жара в Москве может побить рекорд 63-летней давности

Температура воздуха в Москве в четверг может побить рекорд этого дня 1956 года. Об этом рассказали АГН «Москва» в центре погоды «Фобос». По данным синоптиков, 20 июня столбики термометров могут дотянуться до +31 градуса. В этот день 63 года назад в столице было зафиксирована температура + 31,1 градус.

Метеорологи также отметили, что нынешний июнь более жаркий, чем положено. Норма должна составлять примерно +22 градуса в это время.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в пятницу ожидается +26..+31 градус, а в субботу будет еще жарче – до +33 градусов и ливни с грозами. Чуть прохладнее станет лишь в воскресенье: воздух погреется до + 24..+29 градусов, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

