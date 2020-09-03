В АТОР прогнозируют популярность ОАЭ и Мальдив у российских туристов

Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. В Каир в неделю будут летать три рейса, два раза в неделю будут совершаться перелёты в Дубай и аэропорт Велана на Мальдивах.

Из этих трёх направлений наиболее популярными станут Объединённые Арабские Эмираты и Мальдивы. Такой прогноз дал «Радио 1» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Каир используют прежде всего как возможность начала путешествия на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. С учётом такого длинного трансфера нельзя сказать, что это слишком популярная логистика. Из этих трёх направлений с учётом особой популярности в зимний сезон наиболее востребованы однозначно будут Объединённые Арабские Эмираты и Мальдивы за счёт прямых перевозок. Минус – это то, что пока очень мало рейсов. Это не то количество рейсов, которое, например, вылетает сейчас в Турцию. Только в Анталию ежедневно отправляют 75 рейсов, и 25 тысяч российских туристов посещают Турцию», – отметил эксперт.

Дмитрий Горин назвал последние решения российских властей хорошими новостями. По его словам, также есть надежда на увеличение квот по количеству полётов во вновь открытые страны.

«Будем ждать изменений квот. С сегодняшнего дня, например, квота по Швейцарии увеличена с одного рейса до четырёх. Увы, пока нет возможности получить туристическую визу в страны Евросоюза – только определённой категории граждан: с видом на жительство, гражданством и для работы. Но новости хорошие – мир постепенно снимает ограничения, у нас уже открыто семь стран. Раньше открылись Великобритания, Танзания и Турция. Наверное, этот список будет расширяться. Ещё как минимум около 30 стран – в процессе переговоров на принципах взаимности и с учётом эпидемиологической ситуации. Конечно, решения будут приниматься только с учётом безопасности путешествий», – сказал вице-президент АТОР.

Также с 7 сентября Греция открывает границу для граждан России. Пока разрешён въезд до 500 человек в неделю и только воздушным путём через три аэропорта. Туристам нужно иметь отрицательные результаты исследования на COVID-19, которые проводились методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в сертифицированной лаборатории. Выданная справка должна быть на английском языке. Теперь решение – за российскими властями, заявил Дмитрий Горин.

«Квоты уже известны – это только 500 человек в неделю, которые могут прилететь лишь в три аэропорта – в Афинах, Ираклионе и Салониках. Важно будет решение нашего оперативного штаба по возобновлению воздушного сообщения с Грецией. На сегодняшний день такой информации нет. Но можно предположить, что переговоры ведутся, и не только с Грецией. Мы ранее слышали, что со странами СНГ ведётся активный диалог по этому же вопросу», – констатировал собеседник «Радио 1».

Что касается цен на туры во вновь открытые для россиян страны, то, по словам эксперта, они зависят от курса валют. За девять месяцев этого года скачок курса составил около 30%. При этом отели и авиакомпании цены не повышают. К тому же авиакомпании делают существенные скидки, которые фактически нивелируют скачки валюты. Как отметил Дмитрий Горин, опыт открытия Турции показывает, что цены корректируются примерно на 10%, а не 30%.

