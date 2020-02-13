В аэропортах Москвы готовят скрытый досмотр с искусственным интеллектом

В аэропортах московского авиационного узла может появиться система скрытого досмотра на расстоянии с элементами искусственного интеллекта. Разработку представил Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи. Предполагается, что система даст возможность с высокой точностью распознать оружие, наркотики и взрывчатку, в том числе, в багаже и под одеждой людей.

Ныне действующие системы досмотра воздушных гаваней базируются на рентгеновском излучении. В отличие от них в новой разработке применены разночастотные безопасные электромагнитные излучения.

Помимо предотвращения терактов, система призвана повысить возможности таможенных, пограничных и силовых служб по предотвращению контрабанды, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Перед внедрением комплекс должен пройти проверку в действии.

