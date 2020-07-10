Умер переживший чеченский плен бывший полпред Ельцина
Стало известно о смерти бывшего российского дипломата, экс-мэр Архангельска Валентина Власова, который в своё время пережил чеченский плен. Об этом информирует пресс-центр правительства Архангельской области.
Власову шёл 74 год. Экс-чиновник длительное время болел, похороны состоялись 8 июля на Троекуровском кладбище в российской столице. До второй половины 1990-ых годов Валентин Власов работал мэром Архангельска, затем некоторое время исполнял обязанности губернатора области.
В 1997 году его назначили полномочным представителем президента РФ в Чечне. В мае 1998 его похитили чеченские террористы и 6 месяцев удерживали в плену вместе с несколькими гражданами других стран. Как утверждает депутат Госдумы Александр Хинштейн, Власова выкупил бизнесмен Борис Березовский, причём, присвоив себе часть суммы, выделенной на это.
В дальнейшем Валентин Власов был заместителем председателя Центральной избирательной комиссии, после чего возглавлял дипломатическую миссию на Мальте, а затем в Киргизии.
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