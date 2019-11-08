Умер автор музыки для песен Кобзона и Лещенко
Не стало известного композитора Юрия Маркелова. Его песни исполняли Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, пишет АГН «Москва». Музыканту было 69 лет. Композитор родился в Сталинграде 4 августа 1950 года. В 1974 году Маркелов окончил консерваторию имени Глинки. Затем стал преподавателем теории музыки и фортепиано в Волгоградском музыкально-педагогическом училище, уточняют Дни.ру
Маркелов писал музыку к мультипликационным и документальным фильмам, сочинял камерно-симфонические произведения, был автором инструментальной и вокальной музыки. Дата и место прощания станут известны позднее.
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