Учёные: Чума пришла в средневековую Европу из Татарстана

Немецкие учёные выяснили, что чума в средние века начала своё смертельный путь в Европу с востока, а точнее – с Повольжья, с территории современного Татарстана. Исследования провели научные сотрудники при институте Истории человечества имени Макса Планка, расположенного в городе Йене. Они изучили останки из 10 археологических объектов в России, Англии, Франции, Германии и Швейцарии.

Крупнейшая эпидемия чумы - чёрной смерти – за отрезок времени с XIV-го по XVIII века унесла жизни около половины населения Европы. Исследователи реконструировали 34 генома Y. Pestis (микробной чумной палочки) и сумели отследить генетическую историю бактерии. Установлено, что общеевропейская чума вызвана, скорее всего, одним штаммом. Однако анализ геномов из более позднего периода пандемии позволили сделать вывод, что нескольких ветвей чёрной смерти развились уже внутри Европы, передает RT.

Самый старый штамм был обнаружен в захоронении рядом с городом Лаишево на реке Каме, в современном российском Татарстане. Предположительно, именно этот вариант чумной палочки стал прародителем других подвидов чёрной смерти в Европе. Впрочем, как признаю исследователи, конкретное время и способ распространения заболевания ещё предстоит установить.

