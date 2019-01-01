Участники «Дня без турникетов» испекут брауни и станут киберспортсменами

Стартовала регистрация на участие в акции «День без турникетов». Темой мероприятий стал «Народный бизнес». Речь идет о небольших компаниях, которые организовали собственное производство в Москве. Предприниматели расскажут, как запустить свое дело, не испугаться сложностей и выйти на миллионные обороты, сообщили НСН в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Третья в нынешнем году акция «День без турникетов» пройдет в российской столице с 16 по 18 мая. Зарегистрироваться можно на сайте акции turniketov.net. Участникам предложат бесплатные экскурсии на мануфактуры, а также на креативные и инновационные площадки. Им в частности продемонстрируют весь процесс производства брауни, попкорна. Экскурсию в мир новых технологий для москвичей проведет ведущая российская интернет-компания «Яндекс». Гости «Дня без турникетов» узнают все о развитии виртуальных гонок, как нового вида спорта и освоят автомобильные симуляторы. Можно будет также посетить павильон «Умный город» на ВНДХ, где представлены сервисы и технологии, которые внедряются в повседневную жизнь.

