Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию отмечает юбилей

Сегодня, 26 июня, 20 лет сегодня исполняется Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

Она входит в состав Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Ее главная задача – распределение теле- и радиочастот таким образом, чтобы множество станций и каналов не пересекались в эфире.

Как правило, при распределении частот комиссию составляют девять постоянных членов и трех представителей власти региона, на частоты в котором проводится конкурс – представителя законодательной власти субъекта, представителя исполнительной власти субъекта и представителя полпреда Федерального округа

Впрочем, Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию входят не только специалисты и эксперты, но и известные в стране артисты, режиссёры, журналисты. Основной приоритет их работы – сделать так, чтобы теле- и радиовещание в нашей стране было максимально разнообразным.

Об итогах работы комиссии сегодня на большой пресс-конференции в ТАСС расскажут председатель ФКК, глава Роскомнадзора Александр Жаров, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети, президент Российской академии радио Андрей Романченко, а также генеральные директоры нескольких крупнейших в стране медиахолдингов.

