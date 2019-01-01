Юбилей «Активного гражданина» посетили более миллиона человек

Юбилей «Активного гражданина» посетили свыше 1 миллиона человек. Пятилетие проекта отмечалось с 1 по 3 июня на 13 площадках в разных районах Москвы. Главной из них стал Парк Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Проект «Активный гражданин» создан в 2014 году по инициативе Правительства Москвы. Он стал главной площадкой для проведения открытых голосований, опросов, сбора мнений и оценок граждан в электронном виде. За 5 лет к проекту присоединились более 2,2 миллиона москвичей, проведено порядка 4 тысяч голосований на самые разные темы.

