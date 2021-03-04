Трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к укладке «Северного потока - 2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний, сообщает пресс-служба компании-оператора проекта «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG.
В сообщении говорится, что после испытаний трубоукладчик «приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», в Морское управление Дании (DMA)уже направлено соответствующее уведомление.
Ранее руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что России необходимо оснастить газопровод «Северный поток - 2» системой экстренной остановки, сообщает Ura.ru. По его словам, также следует предоставить Евросоюзу доступ к этому механизму.
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