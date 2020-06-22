Тропическая жара зафиксирована на полюсе холода
Температура воздуха в якутском Верхоянске, который известен как северный полюс холода, поднялась до рекордной отметки +38°С. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные руководителя местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяну Маршалик.
Похожий абсолютный максимум — +38,3°С был зафиксирован в Якутске в 2010 году. Причину такой теплой погоды специалист объяснила резко континентальным климатом Якутии и мощным антициклоном с Востока. Не так уж и редко зимой температура в республике понижается до - 60°С, а летом поднимается выше +30°С.
По оценке метеоролога, жара отступит после 26 июня, отмечает Газета.ру. В Верхоянье температура воздуха опустится до +15°С.
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