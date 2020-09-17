Третьяковскую галерею в Общественной палате призвали извиниться

Третьяковскую галерею обвинили в романтизации терроризма из-за картины с боевиками. Глава общества исторического просвещения «Двуглавый Орёл» Константин Малофеев обратился в прокуратуру с требованием проверить выставку художника Алексея Каллимы в Новой Третьяковке, которая проходила с 3 июля по 6 сентября.

Возмущение специалиста вызвала картина «Между случайностью и необходимостью», на которой изображён отдых боевиков. В аудиогиде, сопровождающем выставку, мужчин называют «товарищами», которые отдыхают между боями.

Член комиссии Общественной палаты России по развитию культуры и сохранению духовного наследия Павел Пожигайло заявил «Радио 1», что считает эту выставку инструментом цветной революции.

«Я видел картины этого художника и не одну его работу. Я считаю, что эта выставка, вольно или невольно, стала инструментом цветной революции. Директора музеев, как правило, люди довольно грамотные. Если идёт выставка в дни памяти жертв Беслана, а она проходила именно в этот период, то как минимум она должна быть сбалансированной. Дети – невинные жертвы. Наверное, и обманутые боевики – это тоже жертвы. Тогда хоть понятно, что хотели сказать инициаторы выставки. Но вы представляете проведение в Музее Победы выставки о героях-фашистах? Фактически это то же самое. Вспомните провоцирование Майдана. И то, что сейчас разворачивается в Белоруссии, – это не шутки», – напомнил эксперт.

Павел Пожигайло предложил генеральному директору галереи Зельфире Трегуловой принести извинения за выставку.

«Я знаю практически всех директоров музеев. Не могу предположить, что можно провести такого рода выставку и не понимать, какой резонанс может возникнуть, какие могут быть издержки. Мне кажется, что госпоже Трегуловой надо как можно быстрее принести извинения или хотя бы как-то объяснить, почему это произошло в стенах Государственной Третьяковской галереи», – сказал эксперт.

Сам автор картины Алексей Каллима признал в эфире телеканала «Россия 24», что его работы получились романтизированными, но он не хотел героизации, а «рисовал трагедию».

