Третий фестиваль «Цветочный джем» стартует в Москве 23 августа

С 23 августа по 8 сентября в столице пройдёт ежегодный конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Мероприятие состоится в Москве уже в третий раз.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, гостей ждёт масштабная культурная программа, в которую войдут лекции по ландшафтному дизайну, спектакли, мастер-классы и концерты. Отметим, что фестивальные площадки будут работать на площади Революции, на Новом Арбате, в Камергерском переулке, наТверском бульваре, на Профсоюзной и ряде других улиц Москвы.

Среди прочего, гостей фестиваля ждут кукольные спектакли крупнейшего театрального фестиваля России «Золотая маска», а также по субботам мюзиклы. В конце августа, 30 числа москвичам предложат послушать живую джазовую музыку.

Добавим, в День знаний, 1 сентября, гости «Цветочного джема» увидят научные интерактивные шоу. Например, на площади Славы дети смогут приготовить мороженое. Чтобы заморозить десерт, они будут использовать жидкий азот.

Подробное расписание программы на всех площадках появится на сайте фестиваля в ближайшее время.

Напомним, в 2018 году фестиваль собрал множество гостей, его программы работали более чем на полутора тысячах площадок. На ярмарки «Цветочного джема» в прошлом году съехались производители более чем из 40 регионов России.

