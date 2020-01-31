Транспортный комплекс Москвы взял главную награду международной премии

Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил транспортный комплекс города с присуждением главной награды международной премии Transport Ticketing Global за «Лучшую умную билетную систему - 2020». Итоги конкурса были обнародованы в Лондоне. Об этом градоначальник написал на своих страницах в соцсетях.

Как подчеркнул Собянин, Москва оспаривала первое место у серьёзных соперников. Это, в частности, крупнейшая в Великобритании транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn, оператор железнодорожного транспорта английского Манчестера.

Мэр уточнил, что в качестве самостоятельного проекта московская транспортная карта «Тройка» попала еще и в список финалистов в номинации «Лучшая технология». Жюри также отметило проект Единого диспетчерского центра #мосметро среди «Лидеров цифровизации» и передовые клиентские сервисы столичной подземки.

Transport Ticketing Global - крупнейшая международная премия, она присуждается лучшим проектам в сфере развития билетных решений. Победителей определяют сами лидеры транспортной отрасли.

С 2013 года в Москве уже выпущено более 30 миллионов карт «Тройка». Помимо обслуживания транспортных нужд в полном объёме, она предоставляет доступ почти к 60 городских сервисов, в том числе проход в музеи, выставки, на катки.

