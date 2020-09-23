Международный медицинский кластер в Сколково планируют достроить в 2023 году

Завершение строительства терапевтического корпуса «Хадасса» в международном медицинском кластере на территории ИЦ «Сколково» планируется в 2021 году, говорится в сообщении медкластера.

Строительство корпуса ведется с конца 2019 года, его площадь 25,3 тысячи квадратных метров. В настоящее время завершено возведение основного каркаса здания корпуса. На объекте ведутся кровельные, фасадные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей.

В здании планируется открыть отделения хирургии, онкологии, лучевой терапии, радионуклидной диагностики, в том числе с использованием радиофармацевтических препаратов нового поколения.

В клинике будет внедрен мультидисциплинарный подход, в соответствии с которым пациенты будут получать полный спектр необходимой им медицинской помощи (не только в сфере онкологии) в одном месте.

Мощность корпуса составит свыше 50 000 процедур в год в отделении онкологии. Хирургическое отделение рассчитано на 10 000 процедур в год, отделение радионуклидной диагностики – на 19 200 процедур, лучевой терапии – на 36 000 процедур. При этом в корпусе будет развернуто сравнительно немного стационарных коек – всего 64 штуки, что соответствует современным стандартам лечения, когда большинство процедур выполняется амбулаторно.

По окончании строительства корпуса его оператор планирует получить сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) в сфере экологичности и энергоэффективности. Таким образом, терапевтический корпус ММК станет первой московской клиникой, получившей этот признанный международный экологический сертификат.

Огромное внимание будет уделено созданию в клинике "исцеляющей среды", высокого уровня комфорта и приватности, что также является одним из главных трендов современного медицинского строительства.

Терапевтический корпус будет оснащен новейшим медицинским оборудованием, в числе которого – МРТ Tigna Artist для высокоточного планирования лучевой терапии, система Varian Trubeam STX для лечения мельчайших опухолей без повреждения здоровых тканей, ангиограф IGS 740 для гибридных операций.

Наличие собственной генетической лаборатории позволит оперативно подбирать индивидуальные схемы лечения.

Международный медицинский кластер (ММК) на территории ИЦ «Сколково» – уникальный проект в сфере здравоохранения, реализация которого позволит значительно повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг в России. Целью ММК является привлечение в Россию лучших медицинских и образовательных практик из стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), развитие научных исследований и разработка новых медицинских технологий и лекарственных препаратов.

Результатом последовательной реализации ММК станет появление на его территории 10 – 15 медицинских учреждений из стран ОЭСР, благодаря которым ежегодно до 300 тыс. пациентов получат квалифицированную медицинскую помощь с применением последних достижений в медицине, а также технопарка, который станет платформой для развития новейших технологий. Также в кластере планируется реализовать последипломное обучение медицинского персонала.

Уже сейчас в кластере работает израильская клиника «Хадасса» (диагностический центр, открытый в сентябре 2018 г.). Прием в клинике ведут российские и израильские специалисты.

Диагностический центр, оказывает медицинскую помощь по 19 направлениям. В их числе – аллергология-иммунология, гастроэнтерология, гинекология, дерматология, кардиология, онкология, отоларингология, эндокринология, check-up программы.

В клинике будут действовать 25 международных протоколов диагностики и лечения: три протокола уже согласованы с Израилем и утверждены, 15 находятся в процессе согласования, 7 – в процессе формирования.

«Хадасса» открыла Институт онкологии Hadassah, который изменит подход к лечению рака в России — консилиумы с участием Израильских врачей, химиотерапия с применением средств, не сертифицированных в России, передовые международные протоколы лечения. Также в клинике открыто отделение педиатрии, что дает возможность оказания услуг всем членам семьи пациентов.

Ведется проектирование следующих корпусов ММК: реабилитационный центр Orpea (частный инвестор – Orpea), Университетский госпиталь Страсбурга (частный инвестор – A&NN), многофункциональный медицинский центр (ММЦ), а также поддерживающая инфраструктура, в том числе, апарт-отель. Ожидается, что Orpea и Страсбургский университетский госпиталь откроются для пациентов в 2022 году.

В настоящий момент готовится еще ряд заявок от потенциальных участников из разных стран ОЭСР. Они разместятся в многофункциональном медицинском центре (ММЦ, «медицинский молл»), спроектированном таким образом, чтобы можно было легко и быстро перепланировывать помещения.

Также ключевыми направлениями деятельности ММК является научная и исследовательская работа (R&D). Для этого на территории ИЦ «Сколково» планируется создать лабораторию площадью 15 тыс. квадратных метров, в ней также разместятся опытные производства, центры трансфера технологий. Инвестором выступит ПАО АФК «Система», активно развивающей R&D направление в своей деятельности.

Кроме того, ГК «МедИнвестГрупп» и Фонд Международного медицинского кластера запустят масштабный медицинский проект на территории Сколково – Центр ядерной медицины. Строительство Центра ядерной медицины площадью 20 тыс. кв. м. в Международном медицинском кластере согласовано. К строительству Центра могут приступить в 4 квартале 2021 года, а завершат его к концу 2023 года.

В Международном медицинском кластере в Сколково работает дронопорт. Он осуществляет мониторинг динамики строительства объектов кластера, при этом работает без участия людей.

