Тепло вернётся в Москву после «метеокачелей» и заморозков

Специалисты Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют «метеокачели» в столичном регионе на следующей неделе. Кроме того в регион могут прийти заморозки, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Как отмечает АГН «Москва», по данным синоптиков, с запада к российской столице приближается атмосферный фронт, он исключит осадки уже сегодня с вечера. Дожди возможны в Москве в воскресенье. «Метеокачели» начнутся с понедельника.

С воскресенья по среду среднесуточная температура ожидается на два-три градуса ниже климатической нормы. Днём +6 +9 ℃, а ночью в Московской области столбики термометров могут показать до – 2 ℃. С четверга в столичном регионе начнётся потепление, однако вновь начнутся дожди.

