Температурный рекорд обновлён в Москве с 1925 года

Температурный рекорд 1925 года побит в российской столице. Сегодня в час дня столбик термометра на базовой станции ВДНХ показал +4,3 градуса по шкале Цельсия, сообщает столичное метеобюро. Это на одну десятую больше, чем было зафиксировано в этот день в 1925 году. Причём до вечера рекорд может ещё обновиться.

Температура воздуха стала повышаться активнее, как только на небе столицы выглянуло солнце, отмечает АГН «Москва». Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд не исключил, что текущая зима может стать самой тёплой за всю историю инструментальных метеонаблюдений.

Предстоящей ночью в столичном регионе около 0 °C, завтра днём +2, без существенных осадков. Юго-западный ветер в порывах будет достигать 8 м/с.

