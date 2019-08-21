Тарзан взорвал сети, слив интим с Королёвой за 16 лет. Видео

Как отмечает Утро.ру, подписчики с восторгом восприняли откровенный ролик. Они называют Королеву и Глушко одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса, и поздравляют их с 16-летим союза. «Главное сексуйте и любите друг друга», – желают фанаты.

