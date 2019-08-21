Тарзан взорвал сети, слив интим с Королёвой за 16 лет. Видео

Супруг Наташи Королёвой, стриптизёр Сергей Глушко решил необычным способом отметить 16-летие совместной жизни с певицей. Он опубликовал в своём Instagram видеонарезку интимных моментов их отношений. На кадрах пара обнимается, целуется и танцует. Временами Тарзан показывается полуобнажённым, чтобы покрасоваться накаченным телом.

Как отмечает Утро.ру, подписчики с восторгом восприняли откровенный ролик. Они называют Королеву и Глушко одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса, и поздравляют их с 16-летим союза. «Главное сексуйте и любите друг друга», – желают фанаты.

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Фото: instagram.com/tarzan___official
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