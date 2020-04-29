Танец Плющенко с Рудковской на самоизоляции взорвал соцсети. Видео

Как пишут «Дни.ру», подписчики пришли в дикий восторг от зажигательных движений своих кумиров. «Огонь!» – высказался один из поклонников. Некоторые с досадой замечают, что танец всем хорош, но слишком короток по времени.

Ранее Евгений Плющенко выложил в своём Instagram видео, на котором он исполняет медленный танец с Яной Рудковской под песню Димы Билана.

