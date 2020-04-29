Танец Плющенко с Рудковской на самоизоляции взорвал соцсети. Видео
Продюсер Яна Рудковская с мужем-фигуристом Евгением Плющенко продолжают зажигать на домашней самоизоляции. Звездная пара развлекла поклонников очередным видео. Рудковская опубликовала его в своём Instagram.
На записи пара исполнила страстный танец. При этом Рудковская выступила в мини-платье, а Евгений Плющенко ограничился трико. Они шутливо постарались изобразить движения, похожие на танец персонажей Умы Турман и Джона Траволты в фильме «Криминальное чтиво».
Как пишут «Дни.ру», подписчики пришли в дикий восторг от зажигательных движений своих кумиров. «Огонь!» – высказался один из поклонников. Некоторые с досадой замечают, что танец всем хорош, но слишком короток по времени.
Ранее Евгений Плющенко выложил в своём Instagram видео, на котором он исполняет медленный танец с Яной Рудковской под песню Димы Билана.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- В России полиция за раз изъяла 1,5 тысячи «серых» аппаратов ИВЛ
- СМИ: Пентагон урежет расходы на «сдерживание» России ради стены с Мексикой
- Нарколог: Алкоголики не стали пить меньше на карантине
- Бывшего личного пилота Путина нашли мертвым в Москве
- Таджикистан намерен запретить русифицировать имена и фамилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru