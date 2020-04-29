Танец Плющенко с Рудковской на самоизоляции взорвал соцсети. Видео

Продюсер Яна Рудковская с мужем-фигуристом Евгением Плющенко продолжают зажигать на домашней самоизоляции. Звездная пара развлекла поклонников очередным видео. Рудковская опубликовала его в своём Instagram.

На записи пара исполнила страстный танец. При этом Рудковская выступила в мини-платье, а Евгений Плющенко ограничился трико. Они шутливо постарались изобразить движения, похожие на танец персонажей Умы Турман и Джона Траволты в фильме «Криминальное чтиво».

Как пишут «Дни.ру», подписчики пришли в дикий восторг от зажигательных движений своих кумиров. «Огонь!» – высказался один из поклонников. Некоторые с досадой замечают, что танец всем хорош, но слишком короток по времени.

Ранее Евгений Плющенко выложил в своём Instagram видео, на котором он исполняет медленный танец с Яной Рудковской под песню Димы Билана.

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ФОТО: facebook.com
ТЕГИ:самоизоляцияВидеоЕвгений Плющенко
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