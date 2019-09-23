Свадьба британца Томаса Кука сорвалась из-за банкротства Thomas Cook
Свадьба жителя Великобритании Томаса Кука сорвалась из-за банкротства туроператора Thomas Cook. Как сообщает Nottinghamshire Live, его бракосочетание с Амелией Бинч должно было состояться на греческом острове Родос в предстоящую пятницу, 27 сентября.
Пара отправилась к месту проведения торжества 18 сентября. Гости должны были прилететь на остров чуть позже, также через Thomas Cook. Однако паре сообщили, что церемония может не состояться, поскольку всё ее обслуживание входило в пакет услуг туроператора. Предполагалось, что уже поженившиеся влюблённые должны били вернуться на родину 3 октября, однако их предупредили: вылет домой может состояться в любой день.
Как отметил Томас Кук, ему, как своему тезке, турфирма Thomas Cook пообещала ему сюрприз, однако мужчина ожидал, что он будет более приятным.
Ранее сегодня стало известно, что старейший туроператор в мире, работавший с 1841 года, Thomas Cook, объявил о ликвидации. Долг компании составил £1,7 млрд. Около 600 тыс. клиентов оператора остались за рубежом. Примерно четверть из них — британцы, их возвращение может обойтись государству в £600 млн.
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