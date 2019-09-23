Свадьба британца Томаса Кука сорвалась из-за банкротства Thomas Cook

Свадьба жителя Великобритании Томаса Кука сорвалась из-за банкротства туроператора Thomas Cook. Как сообщает Nottinghamshire Live, его бракосочетание с Амелией Бинч должно было состояться на греческом острове Родос в предстоящую пятницу, 27 сентября.

Пара отправилась к месту проведения торжества 18 сентября. Гости должны были прилететь на остров чуть позже, также через Thomas Cook. Однако паре сообщили, что церемония может не состояться, поскольку всё ее обслуживание входило в пакет услуг туроператора. Предполагалось, что уже поженившиеся влюблённые должны били вернуться на родину 3 октября, однако их предупредили: вылет домой может состояться в любой день.

Как отметил Томас Кук, ему, как своему тезке, турфирма Thomas Cook пообещала ему сюрприз, однако мужчина ожидал, что он будет более приятным.