Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на германский порт Висмар

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток - 2», направилось в германский порт Висмар, сообщает ТАСС.

По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, корабль, с 12 января находившийся у берегов Куршской косы в Калининградской области, прибудет к месту назначения утром 23 января.

Трубоукладчик «Академик Черский» считается возможным достройщиком газопровода вместо трубоукладочной баржи «Фортуна», которая попала под санкции США в отношении РФ.

Ранее в «Газпроме» допустили, что проект «Северный поток - 2» может быть отложен или вообще остановлен по политическим причинам, сообщает «Свободная пресса». В компании Nord Stream 2 AG заявили, что начало работ по завершению строительства газопровода отложено в связи с проверкой технического оснащения.

