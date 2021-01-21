Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на германский порт Висмар
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток - 2», направилось в германский порт Висмар, сообщает ТАСС.
По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, корабль, с 12 января находившийся у берегов Куршской косы в Калининградской области, прибудет к месту назначения утром 23 января.
Трубоукладчик «Академик Черский» считается возможным достройщиком газопровода вместо трубоукладочной баржи «Фортуна», которая попала под санкции США в отношении РФ.
Ранее в «Газпроме» допустили, что проект «Северный поток - 2» может быть отложен или вообще остановлен по политическим причинам, сообщает «Свободная пресса». В компании Nord Stream 2 AG заявили, что начало работ по завершению строительства газопровода отложено в связи с проверкой технического оснащения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru