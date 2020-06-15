Субтропическая жара ждёт Москву в ближайшие дни
Столбики термометров с начала этой рабочей недели в Москве снова пойдут вверх. По данным центра погоды «Фобос», в понедельник температура в столице поднимется до +24...+26 градусов, во вторник ожидается до +29, без осадков.
В среду, 17 июня, воздух в столице прогреется до +31 градуса, в четверг синоптики прогнозируют +27...+29, сообщает «Москва 24». Атмосфера в региона станет неустойчивой, возможно образование кучевой облачности, что принесёт локальные ливни и грозы.
К выходным в Москве станет прохладнее под влиянием циклона с северо-запада, а 21 июня к центральной России подойдёт арктический фронт, который собьёт до 20-25 градусов — до климатической нормы, сообщил ведущи специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда». В Москве в воскресенье +20...+22 градуса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru