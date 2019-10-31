Су-34 на воронежской дороге шокировал американцев
Журналисты из США испытали моральное потрясение, когда увидели кадры транспортировки истребителя-бомбардировщика Су-34 по трассе в Воронежской области. Внимание привлекли кадры с видеорегистраторов, которые опубликовали в соцсетях местные жители.
Больше всего американцев поразила будничность происходящего, когда боевой самолет перемещают на специальном прицепе тягача на собственных шасси по дороге. «Что? Что русский Су-34 делает на дороге?» - цитирует Утро.ру риторический вопрос авторов сетевого издания The Aviationist.
Между тем, местные жители прекрасно знают, что аварийные самолеты, либо машины, требующие ремонта, регулярно перемещают с аэродрома в Бутурлиновке в Воронеж. Правда, как правило, для этого применяется специальный транспорт. Некоторые делают предположения, что этот конкретный Су-34 мог принимать участие в боевых вылетах в Сирии.
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