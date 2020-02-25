Стать гидом: Мосгорнаследие открыло набор в новый экскурсионный проект

Любой желающий может попробовать себя в роли гида и предложить свой маршрут. Единственные требования – быть осведомленным в истории того или иного столичного района и уметь выступать перед публикой.

Разработать собственные экскурсии москвичам предложили в рамках Дней исторического и культурного наследия 2020 года. Как заявила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, экскурсионные прогулки могут проходить в самых разных форматах.

«Экскурсии могут проводиться и утром, и днем, и вечером, быть в виде квеста, пешего или велосипедного маршрута. Приветствуется дополнение программы фотографиями и воспоминаниями местных жителей. Главное условие — чтобы участники готовили прогулку на основе достоверной исторической информации», — отметила она.

Предполагается, что экскурсии могут быть приурочены к определенным историческим датам, проводится на крышах или на обзорных площадках.

Для участия необходимо прислать проработанные маршруты прогулок в Департамент культурного наследия по адресу электронной почты: 2020@mos.ru. Из присланных заявок будут отобраны лучшие. Кроме того, ведомство поможет в проработке материала, в том числе с участием экспертов, позволит подготовить видеопревью.



С правилами составления экскурсий и списком районов можно ознакомиться на сайте «Узнай Москву» Набор гидов проводится до 3 апреля 2020 года.

