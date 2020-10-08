Стартовала регистрация на Всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал»

Началась регистрация на четвертый сезон олимпиады «Я — профессионал», говорится в сообщении организаторов олимпиады.

Регистрация продлится до 24 ноября на сайте проекта, а уже 27 ноября начнется отборочный онлайн-этап.

Его победители получат приглашения на заключительный этап, который пройдет с середины февраля по конец апреля 2021 года.

В мае назовут имена дипломантов, которые по числу набранных баллов могут призерами, победителями и медалистами.

Все они получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и возможность стажировки в крупной профильной компании. Обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей получат премии от 100 до 300 тысяч рублей.

«Я — профессионал» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей», олимпиада включает в себя 72 направления — от филологии до освоения космоса. Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина, он же возглавляет ее Набсовет.

