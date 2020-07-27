«Стартануть с чистого листа»: Тимати ушёл из Black Star
Российский хип-хоп исполнитель и предприниматель Тимур Юнусов, известный как Тимати, объявил об уходе из компании Black Star.
«Жизнь непредсказуема и никто не знает сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше! Уже потратив 15 лет на создание одной «империи», я точно вижу чего хочу дальше сам по жизни», - написал он в своем «Инстаграме».
Тимати добавил, что давно хотел «стартануть с чистого листа» и теперь имеет большие самостоятельные планы.
Он подчеркнул, что артистами лейбла Black Star больше не занимается и становится независимым агентом с торговыми знаками. Тимати сохраняет за собой учредительские доли и права в сети бургерных, проектах «Блэк стар картинг» и «Блэк стар карвош», а барбершопы, фитнес и бьюти-проекты бренда переходят в его ведомость.
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