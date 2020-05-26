Стало известно, зачем ОМОН оцепил «Фуд-сити» в Москве

Масштабная операция силовиков на оптово-розничном рынке «Фуд-сити» в российской столице проводится для проверки паспортно-визового режима. Сотрудники мобильного отряда особого назначения полиции оцепили торговый объект по всему периметру.

На рынок никого не пропускают, а выпускают исключительно по предъявлении удостоверений личности, сообщает РЕН ТВ. В администрации говорят, что были заранее уведомлены о действиях силовиков и оказывают им активное содействие. В целом, операция на территории «Фуд-сити» характеризуется как плановое мероприятие.

Как заверили в администрации, приезд полиции не привёл к изменениям в работе рынка, он продолжает функционировать в штатном режиме. Стандартные часы его работы – с 5:00 до 21:00. Это же подтвердили в столичном Департаменте торговли и услуг. Ранее в мае торговцы «Фуд-сити» устроили митинг с требованием снижения арендной платы. Тогда полиции пришлось наводить порядок.

