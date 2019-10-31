Стало известно о резком потеплении в Москве

Резкое потепление ожидается в российской столице ко вторнику, 5 ноября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует, что в этот день столбики термометров покажут не менее +10 °С, сообщает РИА Новости.

При этом сохраняется опасность гололедицы. По прикидке Вильфанда, в понедельник 4 ноября в День народного единства воздух прогреется до +4...+9 °С, передает RT.

В целом положительные температуры вернутся в столичный регион уже завтра, хотя ожидается небольшой снег.

