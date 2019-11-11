Стало известно, когда в Подмосковье ляжет снег

Снег в Московской области ляжет не раньше декабря, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что, несмотря на небольшое похолодание в столичном регионе, температура воздуха всё равно будет выше нормы для этих дней.

Как передает сайт «Подмосковье Сегодня», ночью и утром по Московской области пройдет холодный атмосферный фронт с кратковременными осадками. Днём дождей не ожидается при порывистом западном ветре. Воздух прогреется до 3 до 8 градусов Цельсия.

Со среды и до конца текущей недели ночная температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем до + 8. При этом синоптики предрекают, что и зимой особых холодов на этот раз ждать не приходится.

