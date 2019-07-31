Спасён экипаж потерявшей ход в Белом море яхты «Крейсер»
Экипаж яхты «Крейсер», потерпевшей бедствие в водах Белого моря, спасён. Об этом сообщает портал 29.ru.
Как отмечает телеканал «360», яхту взяло на буксир научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», которое отведёт её к приемному бую порта «Архангельск». В данный момент судно находится около острова Мудьюг, в 50 километрах от Архангельска.
Напомним, яхта вышла в море 30 июля, несмотря на неблагоприятный прогноз. Судно держало курс на Новую землю, однако в районе Горла Белого моря у него вышел из строя двигатель. Предположительно на винт намотались рыбацкие сети, и лодка потеряла управление. На борту находились два члена экипажа и четыре сотрудника заповедника «Русская Арктика».
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