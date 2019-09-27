Составлен рейтинг компаний по качеству предоставления домашнего интернета
27 сентября 201911:00
Составлен рейтинг компаний по качеству домашнего интернета. Данные по итогам второго квартала 2019 года были подготовлены компанией VIGO. Специалисты оценивали работу ведущих интернет-провайдеров столичного региона. Учитывались реальные просмотры видео через популярные российские видеосервисы. Возглавила список сеть МГТС. По данным исследователей, у нее оказались лучшие показатели по основным параметрам – в том числе по количеству видеопросмотров и доле успешных просмотров видео.
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ФОТО: pixabay.com
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