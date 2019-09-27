Составлен рейтинг компаний по качеству предоставления домашнего интернета

Составлен рейтинг компаний по качеству домашнего интернета. Данные по итогам второго квартала 2019 года были подготовлены компанией VIGO. Специалисты оценивали работу ведущих интернет-провайдеров столичного региона. Учитывались реальные просмотры видео через популярные российские видеосервисы. Возглавила список сеть МГТС. По данным исследователей, у нее оказались лучшие показатели по основным параметрам – в том числе по количеству видеопросмотров и доле успешных просмотров видео.

