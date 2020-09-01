Собянин включил 8 станций метро и МЦД в перечень бесплатных пересадок
Московский градоначальник Сергей Собянин включил восемь станций метро и МЦД в список бесплатных пересадок, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
В пресс-службе напомнили, что с 2015 года в течение 90 минут с начала поездки пассажиры могут сделать бесплатные пересадки между станциями метро и МЦК. «После открытия МЦД такая возможность появилась и у пассажиров Московских центральных диаметров. Перечень станций, на которые можно сделать бесплатные пересадки, определяется правительством Москвы», - говорится в заявлении по итогам заседания президиума правительства города.
Отмечается, что теперь при проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет сделать бесплатные пересадки на станции метро «Молодежная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская».
Также при проезде с любых станций метро МЦК можно будет сделать бесплатные пересадки на станции «Рабочий Поселок» МЦД-1, «Красный Строитель» и «Бутово» МЦД-2.
В пресс-службе добавили, что бесплатная пересадка появится между станциями МЦД «Москва-Рижская» (Рижский вокзал) и «Рижская».
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