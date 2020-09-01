Собянин включил 8 станций метро и МЦД в перечень бесплатных пересадок

Отмечается, что теперь при проезде с любых станций МЦК и МЦД можно будет сделать бесплатные пересадки на станции метро «Молодежная», «Улица Академика Янгеля» и «Улица Скобелевская».

Также при проезде с любых станций метро МЦК можно будет сделать бесплатные пересадки на станции «Рабочий Поселок» МЦД-1, «Красный Строитель» и «Бутово» МЦД-2.

В пресс-службе добавили, что бесплатная пересадка появится между станциями МЦД «Москва-Рижская» (Рижский вокзал) и «Рижская».



