Собянин утвердил проект планировки ТПУ «Царицыно»
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Царицыно» общей площадью 27,8 га. Об этом рассказали в пресс-службе правительства столицы.
По данным источника для обеспечения безопасных и комфортных условий для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой по проекту была разработана планировка территории узла, которую еще в марте 2021 года одобрили местные жители.
Отмечается, что в состав ТПУ входят одноименные остановки наземного транспорта, а также станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2.
Проект предусматривает возведение на юге города нового вокзала европейского уровня, центральным элементом которого станет современный пассажирский терминал площадью более двух тысяч квадратных метров со всеми необходимыми сервисами для граждан.
В районе пересечения улиц Каспийская и Луганская будет построен новый выход из метро с подземным пешеходным переходом и реконструирован южный вестибюль станции Замоскворецкой линии метро. Также планируется расширить существующий подземный пешеходный переход, который связывает Новоцарицынское шоссе и Каспийскую улицу. В то же время у северного входа в метро будет создана перехватывающая парковка.
К тому же по проекту запланирована реконструкция Царицынского рынка. Отмечается, что он станет современным многофункциональным комплексом с подземным паркингом на 168 машиномест.
В пресс-службе добавили, что основные мероприятия по реализации проекта будут завершены до конца 2025 года.
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