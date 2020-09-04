Собянин расширил перечень получателей субсидий для предпринимателей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, расширяющее круг получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Решение было принято по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.

Ранее право на их оформление в Москве имели малые и средние предприятия, занятые в сферах услуг, общественного питания, гостиничного хозяйства, науки, промышленности, ИТ-отрасли, а также социальные предприниматели. Теперь же получить субсидии могут предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы. В этих отраслях в Москве насчитывается около 28 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

В настоящее время предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить 13 видов субсидий из бюджета города Москвы.

Среди компенсируемых затрат — расходы на приобретение или лизинг оборудования, коммунальные платежи, проценты по кредитам, выплаты правообладателю для приобретения франшизы, инжиниринг, экспорт продукции (так называемый экспортный кешбэк), участие в выставках, продвижение товаров онлайн, оплата услуг сервисов доставки еды, обучение сотрудников и другое.

С момента начала работы программы «13 субсидий» в первой половине 2020 года заявки на их получение подали 4,2 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Одобрено 572 заявки на сумму свыше 700 миллионов рублей. На рассмотрении находится более тысячи заявок на 2,1 миллиарда рублей.

Благодаря субсидиям предприниматели в Москве смогли в экономически сложный период профинансировать решение первоочередных задач: выплатить заработную плату сотрудникам, погасить арендные платежи и кредиты, расплатиться с контрагентами.

По предварительным оценкам, это позволит сохранить или создать более 50 тысяч рабочих мест.

Второй этап заявочной кампании начался 10 июля, который завершится по большинству видов субсидий 28 августа, а в части выплат для экспортеров — 31 августа 2020 года. Продление заявочной кампании позволит получить поддержку тем предприятиям, которые не могли подготовить необходимые документы ранее из-за ограничений, связанных с пандемией.

Сейчас документы на получение субсидий готовит еще около 4,5 тысячи компаний. Ожидается, что с учетом расширения перечня претендентов на выплаты число их получателей по итогам второго этапа значительно вырастет.



