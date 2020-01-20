Собянин открыл второй участок проспекта Генерала Дорохова

В Москве открылось движение по второму участку проспекта Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до улицы Минская. На запуске магистрали столичный мэр Сергей Собянин заявил, что южный дублер Кутузовского проспекта - одна из крупнейших строек Москвы. По его словам, это сложный объект с огромным количеством путепроводов, эстакад, мостов, а также перекладкой инженерных коммуникаций.

Новая дорога позволит разгрузить Мичуринский проспект, Кутузовский, Можайское и Аминьевское шоссе.

Строительство первого этапа было завершено в 2019 году. Это участок от МКАДа до Аминьевского шоссе , а также связка на улицу Мосфильмовская.

Целиком проект будет реализован до конца 2020 года. Дорога протянется до Третьего транспортного кольца. В результата Москва получит новую вылетную магистраль от МКАДа до ТТК. Она будет названа в честь героя Отечественной войны 1812 года Ивана Дорохова, было решено в ходе голосования на портале «Активный гражданин».



