Собянин открыл участок связки между Калужским и Варшавским шоссе

Сергей Собянин открыл первый участок новой дороги на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Трасса в дальнейшем свяжет Калужское и Варшавское шоссе. Как отметил мэр столицы, новая дорога - часть большого проекта. Помимо стыковки двух важных транспортных артерий, речь идёт о прокладке метро в Троицк, МЦД «Нахабино - Подольск», станции «Остафьево», которая будет открыта в этом году, передает АГН «Москва».

По словам градоначальника, за последние годы на территории Ново Москвы проложено около 200 километров новых дорог, построена новая линия метро, идёт строительство ещё одной. Собянин подчеркнул, что столичные власти стараются заранее обеспечить всей необходимой инфраструктурой районы, где развернётся активное жилищное строительство.

Новый дорожный участок от Калужского шоссе до деревни Яковлево имеет по две полосы движения в каждом направлении. Вдоль трассы смонтированы шумопоглащающие экраны. Прилегающую территорию благоустроили, высадили деревья и кустарники.

