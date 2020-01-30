Собянин открыл ТПУ «Лихоборы» на севере столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в четверг открыли транспортно-пересадочный узел между платформой НАТИ Октябрьской железной дороги и станцией МЦК «Лихоборы».

По словам градоначальника, пересадкой воспользуется большое количество людей, которые двигаются по Октябрьскому направлению с МЦК. Это, например, жители Зеленограда и Химок, которые до сих пор были вынуждены сначала добираться до Ленинградского вокзала там спускаться в метро.

Как сообщает Москва 24, строительство пересадочного узла началось во втором квартале 2018 года. С тех пор был создан новый пассажирский вестибюль на платформе НАТИ, перестроен вестибюль станции «Лихоборы», а также связывающий их надземный пешеходный переход через Северо-Восточную хорду.

Интеграция радиальных направлений железной дороги в целом закончена, отметил мэр Москвы. Построенные за это время восемь транспортно-пересадочных узлов он сравнил по масштабу и задачам с вокзалами.

