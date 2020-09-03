Собянин открыл автодорогу «Марьино – Саларьево» и выезд из Коммунарки на МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 3 сентября, открыл движение по двум новым автодорогам в Троицком и Новомосковском административном округах (ТиНАО). Это автодорога «Марьино - Саларьево», фактически являющаяся дублёром Калужского и Киевского шоссе, и прямой выезд на МКАД из посёлка Коммунарка. Оба инфраструктурных проекта реализованы менее чем за три года.

По словам Собянина, строители фактически сделали подарок жителям ко Дню города. Обе магистрали имеют важное значение. В частности, будут разгружены другие дороги и выезды на МКАД, улучшится транспортное обслуживание г. Московский, населённых пунктов Мамыри, Саларьево, Николо-Хованское, Марьино, пос. Валуево, и ближайших СНТ, станут более удобными подъезды к Хованскому кладбищу.

Дорожное строительство – одно из важнейших направлений работы правительства Москвы, отметил Собянин. Ежегодно в столице вводят в эксплуатацию около 100 км дорог, и в этом году, несмотря на пандемию, введут порядка 90 км.

Как сообщается в материалах мэрии, протяжённость четырёхполосной автодороги «Марьино - Саларьево» составляет 13,6 километров. В рамках строительства проектируемого проезда №7051 на выезде из Коммунарки на МКАД было построено 7,4 километра дорог, включая эстакаду-съезд с Калужского шоссе в районе «Фуд-Сити».

