Собянин назвал сроки окончания реставрации Северного речного вокзала
Реставрация Северного речного вокзала с реконструкцией и благоустройством набережной должна завершиться ко Дню города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ. Реставрацию приостанавливали из-за пандемии коронавируса, однако сейчас работы восстановлены в полном объёме, отметил градоначальник.
Работы в трёхэтажном здании вокзала продолжаются с 2018 года. Реставрации подлежат уникальные элементы интерьера, в том числе фарфоровые медальоны у главного входа и башенные часы XVIII-XIX веков, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на материалы мэрии.
В рамках работ по благоустройству территории Северного речного вокзала будут отремонтированы все 17 причалов, набережную и площадь у здания вокзала оформят в едином стиле. Появятся детские и спортивные площадки, зона отдыха с тремя бассейнами, велодорожка.
Кроме того, планируется организовать электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, чтобы им не пришлось использовать дизельные двигатели во время стоянки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
424 тыс.+8 863 / сут.
Умерли
5 037+182 / сут.
Выздоровели
187 тыс.+11 108 / сут.
- Не дождетесь: Россияне не получат деньги за отмененные поездки
- Авиаэксперт: Международное авиасообщение может восстановиться к весне 2021 года
- В Крыму задержали пьяного украинского военного
- Названы даты допуска российских туристов в Италию
- Экспертиза подтвердила насильственную смерть афроамериканца Джорджа Флойда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru