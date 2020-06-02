Собянин назвал сроки окончания реставрации Северного речного вокзала

Реставрация Северного речного вокзала с реконструкцией и благоустройством набережной должна завершиться ко Дню города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ. Реставрацию приостанавливали из-за пандемии коронавируса, однако сейчас работы восстановлены в полном объёме, отметил градоначальник.

Работы в трёхэтажном здании вокзала продолжаются с 2018 года. Реставрации подлежат уникальные элементы интерьера, в том числе фарфоровые медальоны у главного входа и башенные часы XVIII-XIX веков, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на материалы мэрии.

В рамках работ по благоустройству территории Северного речного вокзала будут отремонтированы все 17 причалов, набережную и площадь у здания вокзала оформят в едином стиле. Появятся детские и спортивные площадки, зона отдыха с тремя бассейнами, велодорожка.

Кроме того, планируется организовать электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети, чтобы им не пришлось использовать дизельные двигатели во время стоянки.

