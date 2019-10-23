Собянин: На набережных Замоскворечья создана современная городская среда

Около 20 км набережных Москвы будет реконструировано или построено заново в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра благоустройства Овчинниковской набережной. По его словам, в столице появились еще две набережные: Овчинниковская и Озерковская. По словам Собянина, в будущем они образуют с Якиманской и Крымской набережными единое пространство.

В целом в текущем году в Москве сделано порядка 15 км набережных. Все работы по благоустройству набережных Москвы будет завершена в течение пяти лет. Градоначальник также отметил, что ранее большая часть набережных была либо не благоустроена, либо находилась в промышленных зонах и была недоступна для жителей.

В пресс-службе мэрии сообщили, что протяженность Озерковской и Овчинниковской набережных составляет 2,6 км, а общая площадь благоустройства составила более 9 гектаров. Там были расширены и замощены гранитной плиткой тротуары, отремонтированы ливневка и водопроводные сети. Воздушные провода убрали под землю. Появилось два новых сквера. На набережных установлены скамейки, урны, информационные стелы и различные малые архитектурные формы.

