Собянин: Более 1,6 тыс дворов благоустроят в Москве в этом году

В Москве с начала года задержали 19 автомобилей за крупные долги их владельцев

Пассажиры наземного транспорта Москвы совершили 10 миллионов бесплатных пересадок

Москвичи записались к врачам поликлиник онлайн более полумиллиарда раз

Город выставил на торги 123 парковочных места в Зеленограде

Ещё двум крупным научно-инновационным площадкам Москвы присвоили статус технопарка