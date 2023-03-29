Собянин: Более 1,6 тыс дворов благоустроят в Москве в этом году
Более 1,6 тыс. дворов благоустроят в Москве до конца нынешнего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил важность того, чтобы у жителей каждого района в шаговой доступности была возможность для занятий спортом, проводить время с детьми и отдыхать на озелененных территориях. «Дворовые территории - ключевой элемент создания комфортной городской среды», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Специалисты планируют обновить детские и спортивные площадки, установить скамейки, обустроить газоны и клумбы, высадит деревья и кустарники, а также установить дополнительное освещение. Территории кварталов будет обустраивать в едином стиле, при этом у каждый двор получит свою концепцию. Здесь будут учитываться пожелания жителей, отметил Собянин.
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