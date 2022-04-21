Собянин анонсировал новые меры поддержки столичной промышленности

Ставка по льготным кредитам промышленности будет снижена с 15% до 11%. Об этом в ходе посещения Московского мельничного комбината №3 рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, пищевая промышленность города играют важную роль в обеспечении продовольствием не только москвичей, но и жителей других регионов.

«Это будет хорошим подспорьем для предприятий. Безусловно, сегодня необходима поддержка промышленности, и в частности кондитерских, хлебобулочных изделий. Уже было введено допсубсидирование льготного кредитования. Министерство сельского хозяйства и минпромышленности субсидируют кредиты для предприятий», - добавил он.

Собянин отметил, что за последние несколько лет, несмотря на сложные условия, объем промышленного производства этого сектора увеличился: в том числе возросло количество работающих, и почти в три раза поднялся объем инвестиций.

Кроме того по итогам встречи мэра столицы с руководителями хлебопекарных, мукомольных и кондитерских предприятий было принято решение об автоматическом продлении специальных статусов промышленного комплекса и технопарка сроком на один год. Отмечается, что такая мера позволит многим предприятиям сохранить имеющиеся городские налоговые льготы.