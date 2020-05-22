Снег выпал в центральной России. Видео

Снег выпал накануне вечером и ночью в ряде центральных районов России. Снегопад прошел, в частности, в Московской и Владимирской областях. Сегодня утром в интернете начали появляться фото и видео с заснеженными пейзажами.

Как шутят пользователи соцсетей, такие снегопады были редкостью даже для прошедшей малоснежной зимы. Ранее МЧС предупредило о прогнозируемых заморозках до минус 2 градусов ночью и утром 22 и 23 мая. Аналогичное предупреждение распространено по Московской области.

Как отмечают синоптики, это не очень обычная ситуация, однако такое случается периодически. Снегопад в центральную Россию принёс поступающий с тыла циклона арктический воздух.

В Ярославской области также выпал небольшой снег. Там также прогнозируются заморозки в ночные часы.