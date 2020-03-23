СМИ: Жаров меняет Роскомнадзор на «Газпром-медиа»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров уйдёт со своего поста до конца текущей недели. Информацию об этом распространил «Интерфакс».

Согласно сразу нескольким источникам агентства, официально сегодня последний день работы Жарова в Роскомнадзоре. С 24 марта он должен перейти на должность главы холдинга «Газпром-медиа».

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Предполагается, что новым руководителем Роскомнадзора станет начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов, передает Ura.ru.

Александр Жаров был назначен главой Роскомнадзора восемь лет назад. В конце прошлого года стало известно, что он присоединился к мессенджеру Telegram, который его ведомство пыталось безуспешно блокировать в России по решению суда.

Официально Telegram заблокирован на территории страны с середины апреля 2018 года, однако остается доступным для российских пользователей.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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