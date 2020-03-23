СМИ: Жаров меняет Роскомнадзор на «Газпром-медиа»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров уйдёт со своего поста до конца текущей недели. Информацию об этом распространил «Интерфакс».

Согласно сразу нескольким источникам агентства, официально сегодня последний день работы Жарова в Роскомнадзоре. С 24 марта он должен перейти на должность главы холдинга «Газпром-медиа».