Не переносят, потому что не могут. Клименко о штрафах Facebook и Twitter
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики в эфире НСН объяснил, почему интернет-гиганты не локализуют данные россиян.
Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook на 4 млн рублей за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей. Ранее по той же причине оштрафовали социальную сеть Twitter.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН объяснил, почему интернет-гиганты не переносят данные россиян.
«Они не переносят, потому что задача технически крайне сложная, разделение баз данных. И во-вторых, неопределенная. Непонятно, какие это пользователи. Мы же не даем в Facebook и Twitter своих паспортных данных. Регистрация происходит по фамилии, имени и е-мейлу. За которыми может скрываться гражданин США. Или Никарагуа. Нет никакого способа отделить граждан России от остальных. У них формально нет персональных данных – паспорта, адреса и т. д. У них есть верификация аккаунтов, на которых стоит зеленая галочка. Но таких на Россию около тысячи человек. Их данные формально можно отправить в Россию», - сказал он.
Клименко не считает, что соцсетям угрожает блокировка.
«Пока мы не научимся блокировать Telegram, говорить о рисках блокировки странно. Решение можно будет принять, но исполнить его будет невозможно», - заключил собеседник НСН.
Напомним, 31 января Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter за то, что компании не перенесли данные российских пользователей на территорию России.
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