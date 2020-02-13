Не переносят, потому что не могут. Клименко о штрафах Facebook и Twitter

«Они не переносят, потому что задача технически крайне сложная, разделение баз данных. И во-вторых, неопределенная. Непонятно, какие это пользователи. Мы же не даем в Facebook и Twitter своих паспортных данных. Регистрация происходит по фамилии, имени и е-мейлу. За которыми может скрываться гражданин США. Или Никарагуа. Нет никакого способа отделить граждан России от остальных. У них формально нет персональных данных – паспорта, адреса и т. д. У них есть верификация аккаунтов, на которых стоит зеленая галочка. Но таких на Россию около тысячи человек. Их данные формально можно отправить в Россию», - сказал он.

Клименко не считает, что соцсетям угрожает блокировка.

«Пока мы не научимся блокировать Telegram, говорить о рисках блокировки странно. Решение можно будет принять, но исполнить его будет невозможно», - заключил собеседник НСН.

Напомним, 31 января Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter за то, что компании не перенесли данные российских пользователей на территорию России.

