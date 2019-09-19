СМИ: Заворотнюк пришла в сознание

Анастасия Заворотнюк вышла из комы. Об этом стало известно РЕН ТВ. Согласно источникам телеканала, медикам московской клиники, где она лежит, удалось улучшить состояние актрисы, она пришла в сознание.

Несмотря на некоторое улучшение, общее состояние артистки остается довольно тяжелым, врачи боятся делать прогнозы. О госпитализации 48-летней Анастасии с диагнозом рак мозга стало известно 13 сентября. Позднее выяснилось, что ранее она уже была прооперирована в Германии.

Как отмечает Газета.ру, сегодня также появилась информация, что актрису перевели из реанимации в обычную палату. В свою очередь, «Дни.ру» пишут, что, после того, как Заворотнюк пришла в себя, близкие принесли ей в палату пакет каких-то важных бумаг. Предположительно, речь идёт о документах на имущество.

