СМИ: Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора ВШЭ
Ярослав Кузьминов, на протяжении 28 лет возглавлявший НИУ ВШЭ, покинул пост ректора, сообщает РБК со ссылкой на близкий к вузу источник.
Представитель университета рассказал агентству, что Кузьминов займёт должность 87-летнего Евгения Ясина, который ушёл в отставку по состоянию здоровья и будет почётным научным руководителем НИУ ВШЭ.
Ярослав Кузьминов является одним из основателей НИУ ВШЭ. Его супруга - глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Ранее Кузьминов заявил, что одной из причин бедности в России является большое количество отстающих детей, сообщает Ura.ru. По его словам, они выпускаются из школ в состоянии образовательной неуспешности, которая трансформируется в неуспешность экономическую, и государству приходится содержать этих людей.
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