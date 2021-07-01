СМИ: Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора ВШЭ

Ярослав Кузьминов, на протяжении 28 лет возглавлявший НИУ ВШЭ, покинул пост ректора, сообщает РБК со ссылкой на близкий к вузу источник.

Представитель университета рассказал агентству, что Кузьминов займёт должность 87-летнего Евгения Ясина, который ушёл в отставку по состоянию здоровья и будет почётным научным руководителем НИУ ВШЭ.

Ярослав Кузьминов является одним из основателей НИУ ВШЭ. Его супруга - глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее Кузьминов заявил, что одной из причин бедности в России является большое количество отстающих детей, сообщает Ura.ru. По его словам, они выпускаются из школ в состоянии образовательной неуспешности, которая трансформируется в неуспешность экономическую, и государству приходится содержать этих людей.

