СМИ рассказали о новом браке Руслана Байсарова
13 января 202013:43
Бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, чеченский бизнесмен Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни по имени Аламат, сообщает Ura.ru. По информации СМИ, свадьба состоялась 30 декабря.
Это вторая чеченская жена Байсарова, причем с первой он не разводился, утверждается в материале.
Байсаров - один из богатейших предпринимателей России. В 2018 году Forbes оценивал его состояние в $900 миллионов. Как пишут «Дни.ру», ГК СК «МОСТ» Байсарова участвует в модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМа).
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