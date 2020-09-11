Служба орнитологической защиты появится в России, сообщили НСН в пресс-службе Минприроды.

Минприроды России, Фонд Росконгресс и ВНИИ «Экология» уже приступили к ее созданию. Проект по сохранению и репродукции птиц ловчих пород реализуется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что это важная и актуальная задача. В списке приоритетных объектов правительственные здания и аэропорты.

«Рекомендации по орнитологическому сопровождению полетов принимали еще в Советском Союзе в конце 1980-х. Для обеспечения безопасности необходимы более современные методы и привлечение высококвалифицированных специалистов», – рассказал Кобылкин.

Службу орнитологической защиты создадут на базе инвестиционной платформы Фонда Росконгресс – РК-Инвестиции. Она станет подразделением холдинга международных орнитологических центров по реабилитации и репродукции ловчих птиц в России. Впервые проект был представлен Кобылкиным и его коллегой из ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль Зайуди на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2019 году.

Частью Службы станет и Международный Центр реабилитации, репродукции и сохранения редких видов птиц «Камчатка». Во время рабочей поездки в Камчатский край глава Минприроды России обсудил с врио губернатора региона Владимиром Солодовым запуск строительства Центра.

Солодов, в свою очередь, поблагодарил министра природных ресурсов РФ за оказанное внимание к сохранению природы края, отметив, что в перспективе Центр будет решать не только задачи по восстановлению популяции редких видов птиц, но и поспособствует толчку в науке и туризме. Подготовительные работы для строительства Центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород уже стартовали.



