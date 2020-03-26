Слесарь в Подмосковье выиграл 8 млн рублей в лотерею

Житель подмосковного Королева Роман Мурыгин выиграл круглую сумму в известной лотерее. 40-летний слесарь-испытатель не мог сначала поверить в свою удачу, ведь ему привалило 8 миллионов рублей.

Как рассказал счастливчик сайту «Подмосковье Сегодня», после получения известия о выигрыше о на некоторое время лишился дара речи и возможности двигаться. Потом не меньше десяти раз проверил и убедился, что в его билете совпало пять выигрышных чисел из пяти.

С родным братом обладатель выигрыша поделился радостной вестью только после оформления в центре выдачи призов, однако родственник также не поверил сначала и счёл это за шутку.

По словам Романа, он периодически играл в разные лотереи около 10 лет, однако никогда ничего путного не выигрывал. Максимум, что было до этой удачи - 7 тысяч рублей. Общие затраты до сих пор были больше выигрышей.

Точных планов на то, как потратить 8 миллионов за вычетом 13% налога у слесаря пока нет.

